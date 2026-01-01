Ворожий дрон забрав життя військового з Волині

Городищенська громада отримала трагічну звістку. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель села ГригоровичіПро це у фейсбуці повідомила Городищенська сільрада.Солдат Філончук Василь Сергійович (14 жовтня 1968 року народження) проходив службу на посаді тракториста-машиніста екскаватора 1 відділення механізованого взводу механізації технічної роти батальйону інженерної підтримки.5 березня 2026 року воїн загинув, отримавши поранення внаслідок ураження ворожим дроном поблизу населеного пункту Редькове Чугуївського району Харківської області.Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю, свободу та незалежність України. Його мужність, відданість військовій присязі та любов до Батьківщини назавжди залишаться у пам’яті земляків.«Від імені всієї Городищенської територіальної громади висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого Захисника. Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату. Вічна пам’ять і слава Герою України», - йдеться у повідомленні.Про час і місце зустрічі Захисника, а також дату і місце проведення церемонії прощання та поховання буде повідомлено додатково.