Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень
Сьогодні, 09:20
Зустріч між Україною, США і Росією поки що планують на наступний тиждень. Перемовини були заплановані на ці вівторок і середу в Туреччині, але американська сторона відтермінувала.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. Україна щодня говорить зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони з ними в контакті, пише LB.ua.
“Подивимося, яка буде наступна дата”, – сказав він.
Те, чи відбудуться переговори, залежить від війни на Близькому Сході. Ймовірним місцем можуть стати Швейцарія або Туреччині.
"Що стосується тем для обговорення – всі ті самі теми. Але, я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів", – сказав він.
Глава держави додав, що про вчорашню розмову американського і російського лідерів йому практично нічого невідомо. Є певні дані від розвідки, та їх не коментуватимуть.
Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунктному плані стосовно територій залишилися.
Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. Україна щодня говорить зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони з ними в контакті, пише LB.ua.
“Подивимося, яка буде наступна дата”, – сказав він.
Те, чи відбудуться переговори, залежить від війни на Близькому Сході. Ймовірним місцем можуть стати Швейцарія або Туреччині.
"Що стосується тем для обговорення – всі ті самі теми. Але, я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів", – сказав він.
Глава держави додав, що про вчорашню розмову американського і російського лідерів йому практично нічого невідомо. Є певні дані від розвідки, та їх не коментуватимуть.
Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунктному плані стосовно територій залишилися.
Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На луцькому мосту руйнуються перила: коли почнуть ремонт
Сьогодні, 10:00
На Волині жінка під час сварки вбила чоловіка
Сьогодні, 09:24
Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень
Сьогодні, 09:20
Ворожий дрон забрав життя військового з Волині
Сьогодні, 09:13