Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень

Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень
Зустріч між Україною, США і Росією поки що планують на наступний тиждень. Перемовини були заплановані на ці вівторок і середу в Туреччині, але американська сторона відтермінувала.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. Україна щодня говорить зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони з ними в контакті, пише LB.ua.

“Подивимося, яка буде наступна дата”, – сказав він.

Те, чи відбудуться переговори, залежить від війни на Близькому Сході. Ймовірним місцем можуть стати Швейцарія або Туреччині.

"Що стосується тем для обговорення – всі ті самі теми. Але, я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів", – сказав він.

Глава держави додав, що про вчорашню розмову американського і російського лідерів йому практично нічого невідомо. Є певні дані від розвідки, та їх не коментуватимуть.

Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунктному плані стосовно територій залишилися.

Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькому мосту руйнуються перила: коли почнуть ремонт
Сьогодні, 10:00
На Волині жінка під час сварки вбила чоловіка
Сьогодні, 09:24
Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень
Сьогодні, 09:20
Ворожий дрон забрав життя військового з Волині
Сьогодні, 09:13
Як правильно вирощувати огірки в парниках. Поради господарів із Волині
Сьогодні, 09:04
Медіа
відео
1/8