Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень





Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. Україна щодня говорить зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони з ними в контакті, пише



“Подивимося, яка буде наступна дата”, – сказав він.



Те, чи відбудуться переговори, залежить від війни на Близькому Сході. Ймовірним місцем можуть стати Швейцарія або Туреччині.



"Що стосується тем для обговорення – всі ті самі теми. Але, я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів", – сказав він.



Глава держави додав, що про вчорашню розмову американського і російського лідерів йому практично нічого невідомо. Є певні дані від розвідки, та їх не коментуватимуть.



Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунктному плані стосовно територій залишилися.



Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустріч між Україною, США і Росією поки що планують на наступний тиждень. Перемовини були заплановані на ці вівторок і середу в Туреччині, але американська сторона відтермінувала.Про це президентсказав під час аудіоспілкування з журналістами. Україна щодня говорить зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони з ними в контакті, пише LB.ua “Подивимося, яка буде наступна дата”, – сказав він.Те, чи відбудуться переговори, залежить від війни на Близькому Сході. Ймовірним місцем можуть стати Швейцарія або Туреччині."Що стосується тем для обговорення – всі ті самі теми. Але, я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів", – сказав він.Глава держави додав, що про вчорашню розмову американського і російського лідерів йому практично нічого невідомо. Є певні дані від розвідки, та їх не коментуватимуть.Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунктному плані стосовно територій залишилися.Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію