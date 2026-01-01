На Волині жінка під час сварки вбила чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент між подружжям стався 9 березня, в Ратному. Під час сімейної сварки громадянка, 1977 року народження, вдарила чоловіка, 1975 року народження, до ранку той помер.



Слідчо-оперативна група встановила попередні обставини трагедії.



Фігурантку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру за ч.2 ст.121 КК України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі Ковельського РУП оголосили підозру жінці, яка нанесла смертельне тілесне ушкодження чоловіку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент між подружжям стався 9 березня, в Ратному. Під час сімейної сварки громадянка, 1977 року народження, вдарила чоловіка, 1975 року народження, до ранку той помер.Слідчо-оперативна група встановила попередні обставини трагедії.Фігурантку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру за ч.2 ст.121 КК України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію