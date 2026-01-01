На Волині жінка під час сварки вбила чоловіка
Сьогодні, 09:24
Слідчі Ковельського РУП оголосили підозру жінці, яка нанесла смертельне тілесне ушкодження чоловіку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент між подружжям стався 9 березня, в Ратному. Під час сімейної сварки громадянка, 1977 року народження, вдарила чоловіка, 1975 року народження, до ранку той помер.
Слідчо-оперативна група встановила попередні обставини трагедії.
Фігурантку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру за ч.2 ст.121 КК України. Триває слідство.
