Президент та Головнокомандувач ЗСУ нагородили бійців бригади «Любарт» за мужність і відданість Україні

Бійці 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов» отримали заслужене визнання за свою мужність та відданість Україні.

Про це повідомили на сторінці бригади.

За проявлену хоробрість, професіоналізм і відданість службі наші побратими були відзначені державними та відомчими нагородами з рук Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та вищого командування 1 корпусу НГУ «Азов».

Серед нагород, які отримали бійці, — орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орден Данила Галицького, а також відзнаки «За хоробрість», «Золотий хрест», «Срібний хрест» і «Хрест хоробрих».
Кожна з цих нагород — це історія мужності та бойових подвигів наших воїнів.
