У бою на Харківщині загинув Герой Євген Шмигельський із Волині
Сьогодні, 10:23
Війна продовжує нещадно сіяти страшні звістки. Стало відомо про загибель ще одного Захисника, хороброго воїна із села Щитинь Євгена Шмигельського.
Про це у фейсбуці поінформувала Камінь-Каширська міськрада.
Життя Шмигельського Євгена Васильовича (1985 року народження) трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Харківській області 7 березня 2026 року.
«Глибокий біль огортає серця всіх людей, які любили, цінували, але, на жаль, втратили дорогу людину. Камінь-Каширська міська рада сердечно співчуває родині полеглого бійця. Нехай Господь допоможе прийняти страшну втрату. Сил, витримки вам і терпіння. Завжди пам'ятаємо подвиги Героя, який віддав за Україну життя. Низький уклін, світла і вічна пам'ять!» - зазначили у муніципалітеті.
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном на Волинь повідомлять додатково.
