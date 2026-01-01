У бою на Харківщині загинув Герой Євген Шмигельський із Волині

Війна продовжує нещадно сіяти страшні звістки. Стало відомо про загибель ще одного Захисника, хороброго воїна із села ЩитиньПро це у фейсбуці поінформувала Камінь-Каширська міськрада.Життя Шмигельського Євгена Васильовича (1985 року народження) трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Харківській області 7 березня 2026 року.«Глибокий біль огортає серця всіх людей, які любили, цінували, але, на жаль, втратили дорогу людину. Камінь-Каширська міська рада сердечно співчуває родині полеглого бійця. Нехай Господь допоможе прийняти страшну втрату. Сил, витримки вам і терпіння. Завжди пам'ятаємо подвиги Героя, який віддав за Україну життя. Низький уклін, світла і вічна пам'ять!» - зазначили у муніципалітеті.Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном на Волинь повідомлять додатково.