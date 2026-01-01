У бою на Харківщині загинув Герой Євген Шмигельський із Волині

Війна продовжує нещадно сіяти страшні звістки. Стало відомо про загибель ще одного Захисника, хороброго воїна із села Щитинь Євгена Шмигельського.

Про це у фейсбуці поінформувала Камінь-Каширська міськрада.

Життя Шмигельського Євгена Васильовича (1985 року народження) трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Харківській області 7 березня 2026 року.

«Глибокий біль огортає серця всіх людей, які любили, цінували, але, на жаль, втратили дорогу людину. Камінь-Каширська міська рада сердечно співчуває родині полеглого бійця. Нехай Господь допоможе прийняти страшну втрату. Сил, витримки вам і терпіння. Завжди пам'ятаємо подвиги Героя, який віддав за Україну життя. Низький уклін, світла і вічна пам'ять!» - зазначили у муніципалітеті.

Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном на Волинь повідомлять додатково.

