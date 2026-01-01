Колишній топменеджер стратегічного заводу наводив російські ракети

Працівники СБУ затримали одного із екскерівників стратегічного підприємства на Донеччині, якийрашистів.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного коригувальника повітряних атак рф. Ним виявився завербований ворогом колишній начальник цеху місцевого машинобудівного заводу.За матеріалами провадження, чоловік потрапив у поле зору рашистів, коли звільнився з підприємства.Тоді на фігуранта вийшов і запропонував співпрацю його експідлеглий, який ще у 2014 році вступив до збройних угруповань рф та виконує вербувальні завдання російських спецслужбістів.Погодившись на «пропозицію», агент почав збирати локації Сил оборони, по яких ворог готував удари.Серед пріоритетних «цілей» рашистів були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях.Щоб відстежити координати об’єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями.Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного «звіту» до рф.На цьому етапі співробітники СБУ вже документували кожен крок фігуранта і завчасно убезпечили місця базування українських захисників.На фінальній стадії контррозвідувальної операції зловмисника було затримано.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.