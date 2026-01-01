У Луцьку працівника піцерії Hot Pizza мобілізували на робочому місці. ВІДЕО





Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла



«З’ясувалося, що 29-річний громадянин є порушником військового обліку з грудня 2025 року через неприбуття за повісткою. При цьому він не мав права на відстрочку та не мав бронювання. У зв’язку з цим його запросили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних та встановлення всіх обставин», – зазначила Уляна Кравчук.



Відео затримання опублікували в інстаграм-спільноті «Антикор».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНТИКОР (@antikorua)



Уляна Кравчук додала, що наразі 29-річного чоловіка направили для подальшого проходження військової служби.



У пресслужбі поліції Волині повідомили, що інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

