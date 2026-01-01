На луцькому мосту руйнуються перила: коли почнуть ремонт

потребують ремонту.



Роботи з оновлення запланували цьогоріч, повідомляє



У відповіді департаменту ЖКГ Луцької міської ради на інформаційний запит йдеться, що на шляхопроводі планують капітально відремонтувати деформаційні шви і частково замінити перила.



Наразі для визначення вартості робіт розробляють проєктно-кошторисну документацію. Після цього оголосять тендер на визначення підрядника для виконання робіт.



Востаннє перила ремонтували і фарбували у 2023 році.



Фото: Юлія Малєєва



Фото: Юлія Малєєва



