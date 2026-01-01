На луцькому мосту руйнуються перила: коли почнуть ремонт
Сьогодні, 10:00
Секції перил вздовж мосту із проспекту Соборності на проспект Перемоги у Луцьку потребують ремонту.
Роботи з оновлення запланували цьогоріч, повідомляє misto.media.
У відповіді департаменту ЖКГ Луцької міської ради на інформаційний запит йдеться, що на шляхопроводі планують капітально відремонтувати деформаційні шви і частково замінити перила.
Наразі для визначення вартості робіт розробляють проєктно-кошторисну документацію. Після цього оголосять тендер на визначення підрядника для виконання робіт.
Востаннє перила ремонтували і фарбували у 2023 році.
