На луцькому мосту руйнуються перила: коли почнуть ремонт

Секції перил вздовж мосту із проспекту Соборності на проспект Перемоги у Луцьку потребують ремонту.

Роботи з оновлення запланували цьогоріч, повідомляє misto.media.

У відповіді департаменту ЖКГ Луцької міської ради на інформаційний запит йдеться, що на шляхопроводі планують капітально відремонтувати деформаційні шви і частково замінити перила.

Наразі для визначення вартості робіт розробляють проєктно-кошторисну документацію. Після цього оголосять тендер на визначення підрядника для виконання робіт.

Востаннє перила ремонтували і фарбували у 2023 році.

Фото: Юлія Малєєва
Фото: Юлія Малєєва
Теги: ремонт, дороги
