У Луцьку ремонт мосту через річку Стир завершать після війни.ФОТО

Багато запитань надходить щодо ремонту й реконструкції мосту по вулиці Шевченка у Луцьку. Наразі підрядниками проведені роботи з бетонування та поточного ремонту тротуарів мосту, щоб ними можна було безпечно користуватись в найближчий час.Про це повідомив міський голова"Щодо капітального ремонту й часткової реконструкції, проектантами вже напрацьовані пропозиції, які мають комплексний характер та враховують як необхідність збільшення пропускної здатності щодо транспорту, влаштування велоінфраструктури та забезпечення доступності, так і необхідність капітального ремонту й оновлення безпосередньо конструктиву мосту.Капітальні роботи на вказаному обʼєкті у звʼязку з пріорітетністю видатків на ЗСУ та іншими витратами, що повʼязані з війною, будуть здійснюватися після завершення війни", - йдеться в повідомленні.Мер Луцька наголосив, що для збільшення пропускної здатності пропонується зі сторони кільця на вулиці Набережній розширення заїзду на міст, розширення до двох смуг заїзду на кільце (перед кільцем, одна смуга – на міст, дві смуги – на кільце). Зі сторони вул. Чернишевського заплановано влаштування кільцевої розв’язки на перехресті вулиць Шевченка та Чернишевського (з демонтажем світлофорів та заміною дорожніх знаків).Заплановано влаштування залізобетонних тротуарів з шириною проходу 1,8 та 2,5 м (велосипедна доріжка запланована по одній із сторін мосту), встановлення оцинкованої бар’єрної та перильної огорожі, встановлення оцинкованих опор освітлення, влаштування «розумної» зупинки зі сходами та пандусом та інші роботи, що зазвичай виконуються при капітальному ремонті.Окрім цього, планують демонтувати старе покриття мосту до балок прогонової будови, влаштувати монолітну залізобетонну плиту, відновити опори, виконати антикорозійний захист бетону, облаштувати систему водовідведення з очисними спорудами, підпірні стіни з габіонів, очистити підмостову територію та берег річки, а також укласти нове асфальтобетонне покриття і нанести розмітку.