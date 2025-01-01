Волиньрада схвалила обласний бюджет на 2026 рік



Головний фінансовий документ області підтримали 54 із 56 обранців.



Про це повідомили на сторінці облради у Facebook за результатами позачергової сесії, пише



Дохідна частина бюджету



Дохідна частина обласного бюджету на наступний рік становить майже 2,2 млрд грн, це на 11% більше порівняно з очікуваними надходженнями за 2025 рік. Ще 1,1 мільярда млн грн склав обсяг міжбюджетних трансфертів.



В облраді також зазначили, що значна частина державних субвенцій, насамперед освітньої, і дотацій залишається не розподіленою, до обласного бюджету і очікується ще щонайменше 5 млрд грн надходжень.



Видатки на 2026 рік



Майже 60% видатків, як і в попередні роки, підуть на освітню галузь; 233 млн грн — для сфери охорони здоров’я; на утримання закладів соцпослуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, — 23 млн грн.



На фінансування Регіональної програми підтримки захисників та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки заплановано понад 42 млн грн.



На соціальний захист населення заплановано 187 мільйонів, на галузь культури — 206 млн, спорту – 83 млн грн. 60 млн. грн перерахують на поточний ремонт і утримання доріг загального користування місцевого значення. Враховано також 305 млн грн на реалізацію регіональних програм.



Обсяг публічних інвестицій в бюджеті на 2026 рік становитиме 70 млн гривень. На здійснення інших капітальних видатків, не віднесених до публічних інвестиційних проєктів, заплановано ще 56 млн гривень.



Вільні залишки



Вільні залишки коштів та залишки коштів спеціального фонду обласного бюджету, які утворилися на кінець 2025 року спрямують на підтримку Сил безпеки і оборони України; заходи тероборони й мобілізаційної підготовки; покращення умов для лікування, відновлення та реабілітації захисників; підтримку та допомогу ветеранам війни, членам їх сімей та членам сімей родин загиблих, зниклих безвісти; допомогу переселенцям.



Частину залишків також спрямують на проєктування, будівництво і ремонт укриттів та на співфінансування проєктів, що реалізуються за кошти держсубвенцій, грантових програм, програм міжнародних фінансових організацій.

