У Луцьку біля заводу «Кромберг» зіткнулись три автівки





Зі слів очевидців, відбулося зіткнення трьох автівок.



Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На місці аварії працювали медики.



Як розповіли



Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

