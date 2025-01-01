У Луцьку біля заводу «Кромберг» зіткнулись три автівки
Сьогодні, 14:25
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 17 грудня, поблизу заводу «Кромберг» у Луцьку.
Зі слів очевидців, відбулося зіткнення трьох автівок.
Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На місці аварії працювали медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на цей виклик. На щастя, ніхто з учасників ДТП не отримав тілесних ушкоджень.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Коментарі 0
