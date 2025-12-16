Звільнили голову громади на Волині, яка потрапила у скандал через відсутність тепла в закладах освіти

Лідії Томашевської. Причиною стало проголошення недовіри місцевими депутатами, яке було ухвалене одноголосно на таємному голосуванні під час останньої сесії.



Про це пише



Відтепер виконуватиме обов’язки селищного голови до наступних місцевих виборів секретар ради Наталія Мазурок.



Розпорядження, яке стале доступне БУГу, вже набуло чинності, отже офіційно каденція Лідії Томашевської в Іваничівській громаді, завершилася.



Тож з Томашевською вже найближчим часом мають розрахуватися за “пророблену роботу” та невикористані відпустки.



Як йдеться, у розпорядженні, відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату селищної ради необхідно провести розрахунок із Лідією Томашевською, враховуючи невикористані нею щорічні відпустки, загальною тривалістю 106 календарних днів за фактично відпрацьований час станом на 16.12.2025 року.



Якщо брати до увагу дані з оплат праці з декларацій Томашевської, то їй “ймовірно” виплатять кругленьку суму більше 100 тисяч гривень.



Нагадаємо, на минулій сесії, яка відбулась 9-го грудня, провели голосування за проєкт рішення про недовіру Томашевській. Всі 15 присутніх депутатів проголосували “за”.



Останньою краплею, яка спричинила “недовіру” депутатів став зрив опалювального сезону. Як тільки питання стало критичним – голова опинилася на лікарняному.



Депутатам Іваничівської селищної ради, на чолі з секретарем ради довелось в вирішувати питання з стартом опалювального сезону самостійно.

