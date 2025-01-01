Вилучене на Волинській митниці Євангеліє 1907 року передали в історико-культурний заповідник





Про це 17 грудня повідомили на сторінці Волинської митниці у Facebook, пише



Столітнє "Святоє Євангеліє Господа нашого Іісуса Христа от Матвея, Марка, Луки, Іоанна" вилучили в листопаді 2024 року у громадянки Королівства Нідерланди, яка виїжджала з України. Згодом книгу включили до Державного реєстру культурного надбання України і за рішенням суду конфіскували в дохід держави.



За даними працівників Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, Євангеліє становить значну культурну та історичну цінність, адже є зразком почаївського церковного книгодрукування початку ХХ століття.

