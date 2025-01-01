Вилучене на Волинській митниці Євангеліє 1907 року передали в історико-культурний заповідник

Вилучене на Волинській митниці Євангеліє 1907 року передали в історико-культурний заповідник
Вилучене торік в пункті пропуску "Устилуг" на Волині Євангеліє 1907 року друку за рішенням Мінкульту передали на постійне зберігання до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника на Тернопільщині.

Про це 17 грудня повідомили на сторінці Волинської митниці у Facebook, пише Суспільне.

Столітнє "Святоє Євангеліє Господа нашого Іісуса Христа от Матвея, Марка, Луки, Іоанна" вилучили в листопаді 2024 року у громадянки Королівства Нідерланди, яка виїжджала з України. Згодом книгу включили до Державного реєстру культурного надбання України і за рішенням суду конфіскували в дохід держави.

За даними працівників Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, Євангеліє становить значну культурну та історичну цінність, адже є зразком почаївського церковного книгодрукування початку ХХ століття.

