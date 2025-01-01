РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу, - Сирський





Як повідомляє Олександр Сирський заявив під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".



За словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Попри значні втрати, російська армія не відмовляється від наступальних дій, однак суттєвих оперативних успіхів досягти не змогла.



"Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла", - заявив Сирський.



Він навів приклади ефективних дій Сил оборони України. Зокрема, завдяки активним пошуково-ударним операціям українські військові відкинули противника від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.



Окрему увагу Сирський приділив Покровському напрямку. За його словами, російські війська вже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ.



"Українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська", - сказав він.



Сирський напередодні повідомив, що українські військові й надалі утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських сил.



За його словами, після робочих нарад із командирами корпусів і підрозділів були ухвалені конкретні рішення для зміцнення оборони та підвищення ефективності дій Сил оборони. Зокрема, 10 грудня війська РФ намагалися прорватися в районі села Гришине поблизу Покровська, залучивши колону мототехніки, однак атаку було зупинено, а противник зазнав точкових ударів з боку українських підрозділів.



У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ також підтвердили, що Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування ворога в межах Покровської агломерації. Окрім цього, українські військові забезпечують повітряне прикриття наземних логістичних маршрутів на підступах до міста.



Завдяки злагодженій роботі оборонних підрозділів знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до ключових шляхів постачання.



Раніше повідомлялося, що українські захисники в зоні відповідальності УВ "Схід" продовжують стримувати наступ противника, зокрема завдяки підкріпленням, які нещодавно надійшли в район Покровсько-Мирноградської агломерації.



Водночас заяви російських пропагандистів про нібито повну окупацію Покровська не відповідають дійсності. Ворог не здатен прорвати оборону ЗСУ на півночі міста й застосовує термобаричну артилерію.

