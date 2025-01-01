Волинянин убив брата, поранив дружину та скоїв замах на поліцейського: як покарав його суд
Сьогодні, 13:42
За вбивство рідного брата та замах на вбивство поліцейського – волинянин отримав 11 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 44-річного жителя села Грибовиця Володимирського району винуватим в умисному вбивстві брата, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень дружині та замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 121, ст. 348 КК України).
Доведено, що в лютому 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся з ножем на родичів, а згодом – на поліцейського, який приїхав на виклик.
Правоохоронець змушений був стріляти у нападника, аби припинити його дії.
Від отриманих поранень брат волинянина помер у лікарні, а дружина вижила лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Прокурори оскаржуватимуть це рішення, вимагаючи для нього суворішого покарання.
