На Волині судили військового, який 5 років перебував у СЗЧ

самовільному залишенні військової частини.



Про це пише



За даними слідства, чоловік понад п’ять років, з березня 2020 до червня 2025 року, не з’являвся на службу без поважних причин, ігноруючи обов’язки військовослужбовця у період особливого режиму.



У 2018 році між обвинуваченим та Міністерством оборони України було укладено контракт на проходження військової служби строком на три роки. Солдат був призначений на посаду водія взводу матеріального забезпечення.



Проте, чоловік самовільно залишив частину і понад п’ять років не з’являвся на службу. У червні 2025 року він добровільно з’явився до слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Луцьку та припинив вчинення правопорушення.



У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро каявся та просив суворо його не карати. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину, а також те, що раніше чоловік не мав судимостей.



За ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, однак звільнили від його відбування з випробуванням на 3 роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд визнав військовослужбовця винним уПро це пише ВСН із посиланням на вирок Володимирського міського суду.За даними слідства, чоловік понад п’ять років, з березня 2020 до червня 2025 року, не з’являвся на службу без поважних причин, ігноруючи обов’язки військовослужбовця у період особливого режиму.У 2018 році між обвинуваченим та Міністерством оборони України було укладено контракт на проходження військової служби строком на три роки. Солдат був призначений на посаду водія взводу матеріального забезпечення.Проте, чоловік самовільно залишив частину і понад п’ять років не з’являвся на службу. У червні 2025 року він добровільно з’явився до слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Луцьку та припинив вчинення правопорушення.У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро каявся та просив суворо його не карати. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину, а також те, що раніше чоловік не мав судимостей.За ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, однак звільнили від його відбування з випробуванням на 3 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію