У Запоріжжі росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку

Російські війська атакували авіабомбами Запоріжжя. Ворог поцілив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок російського обстрілу постраждали 26 людей, серед них одна дитина.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкт інфраструктури, житловий будинок та Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Теги: Росія, війна
