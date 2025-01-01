Без тепла і гарячої води у Луцьку – дитсадок і 18 багатоповерхівок

Комунальники призупинили постачання тепла та гарячої води до дитсадка і 18 будинків в густонаселеному районі ТЦ «Гостинець» Луцька.

Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».

У зв'язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі в районі ТЦ «Гостинець», послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово призупинено для споживачів двох центральних теплових пунктів.

Попередньо на об'єкті виконано підготовчі роботи, аби скоротити період відсутності послуг, а нині розпочато зварювальні роботи. Відновлення опалення та гарячої води - до кінця дня.

На період зупинки центральних теплових пунктів надання послуг призупинено для споживачів житлових будинків на просп. Соборності, 13, 13-А, 13-Б, 15, 17, 19, 19-А, 20, 20-А, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, вул. Кравчука, 16, 18, 20 та на дитсадок №31 (просп. Соборності, 21-А).

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - зазначили у ДКП.

