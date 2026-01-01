Як правильно вирощувати огірки в парниках. Поради господарів із Волині

теплиці.



Вони розповіли особливості роботи у парниках і чому до огірків потрібно вставати по чотири рази серед ночі, пише







Волинянин Микола Марчук із дружиною Галиною займаються вирощуванням огірків третій рік. Чоловік розповів Суспільному, що в допомогу собі наймають на роботу людей.



"Огірочки, як хоч, то треба попрацювати і наглядати за ними, тому що можна захолодити. А захолодив — вже коренева система захолодиться і то буде не той урожай. Торік ми вийшли, знаєте, коли? Перед 19-м січня ми вийшли торік. В нас 23-го березня була перша виборка огірочків — 42 кг ми вибрали", — сказав господар парника.







На облаштування парників затратили орієнтовно 200 тисяч гривень, зазначила господиня парника Галина Марчук. З її слів, перш ніж висаджувати огірки, вони ростуть у розсаднику до місяця, і впродовж цього часу огірки підв'язують, пасинкують, стежать за розвитком.







"Висадили, підв’язуємо, там такі шнурки є, дроти. Підв’язувати, пагони відривати треба. Вуси пускають же огірочки. Вуси відривати, щоб усе йшло у огірочки. Ми мусимо їх усі висіяти за день і в розсаднику вони будуть до місяця. Щоб повністю коренева система поплелася по стаканчику, і от тоді уже добре висаджувати", — сказала жінка.







Цього року сім'я Марчуків висадила 2100 насінин. Зазвичай, розповів господар Микола, за сезон зі своєї теплиці площею 8 соток збирають орієнтовно 14 тонн урожаю.



"Температура по перших началах, як висіється, то 25, до 30. А там уже – 17-20, якщо більша стає рослина. Ми купили 2 маніпулятори дров. Наложив топку, то на півтори години вистачає, а там бачиш, що температура падає і треба підложувати знову", — зазначив волинянин.







Господиня Галина Марчук розповіла, щоторік у селі Кукли місцеві жителі мали 10 парників, а цього сезону три з них запускати не будуть.



Вирощуванням огірків у цьому ж селі Кукли займається другий рік 20-річний Станіслав Хомич. Щоб почати вирощувати огірки в парниках, з його слів, потрібно орієнтовно 200-300 тисяч гривень. На початку лютого волинянин посіяв 2800 насінин.







"Вклалися може в тисяч 15-20 грн із насінням, з землею, покропити, добрива дати. Таке. Зараз от день, сонце є, то не треба топити. А вночі може там тачка тих дров. Півтори-дві години — і треба вставати до огірків як холодно. То через час треба раз за разом вставати. Два листики, от третій вилазить. Я б не сказав, що ідеально. Того року була гарніша. Але зараз ще третій листок, четвертий — ще вона буде гарніша", — додав господар.







У середині квітня господар Станіслав Хомич планує почати збирати врожай.







