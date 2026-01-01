Доставка боєприпасів, ліків, їжі і порятунок воїна: одне завдання робота зі 100 ОМБр

Волинські воїни активно використовують новітні технології для виконання бойових завдань на фронті. Нещодавно наземний роботизований комплекс доставив необхідний вантаж для воїнів, а повертаючись допоміг евакуювати захисника із суміжного підрозділу.

Про це розповіли на сторінці 100 ОМБр.

Підрозділ НРК «Волинські бобри» кілька днів тому вдало втілили у життя чергову логістичну місію. Наземним дроном Sirko-S1 вони доставили побратимам на Костянтинівському напрямку боєприпаси, медикаменти, акумуляторні батареї, харчі, воду тощо.

Вже повертаючись назад, наш «Sirko» запримітив край дороги групу бійців з іншої бригади, які намагалися евакуювати возиком пораненого побратима.

"Під’їхавши ближче, «Sirko» промовив (так-так, наші техніки вже давно навчили наземні дрони «говорити»!): "Слава Україні, козарлюги! Вам, часом, допомога не потрібна?".
Попервах хлопці буквально втратили дар мови… – Аж, нарешті, один із них вкрай здивовано вигукнув: Трясця! – Воно ще й говорить!
Наші оператори через встановлену на НРК колонку швидко пояснили, як правильно покласти та закріпити пораненого. А також з’ясували, на яку точку евакуації його доставити. Впродовж наступних 20 хвилин «Sirko» мчав з усіх сил, адже ворожі FPV-дрони не дрімали…", - йдеться у дописі.

Тим часом на визначеному місці вже чекали інші побратими пораненого бійця. На радощах вони готові були мало не розцілувати волинського наземного дрона. Але «Sirko» серйозним тоном заявив: "Відставити позастатутні відносини! – Разом крокуємо до Перемоги!"

Всі охочі можуть підтримати воїнів "Сталевої сотки" донатом.


