Енергопідтримка: Луцьк отримав від Німеччини 4 високоефектифних газових котли

Обласний центр Волині вже отримав 4 високоефективних газових котли завдяки новому грантовому проєкту у сумі 259 тис. євро.Про це повідомив Луцький міський головаЛуцька громада реалізовує проєкт у співпраці з краєм Ліппе та за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.Конденсаційні котли марки VIESSMANN потужністю 480 кВт (2 шт.), 1600 кВт та 1950 кВт та ККД 95-100% будуть встановлені на трьох котельнях міста, що забезпечують теплом і гарячою водою близько 16 тисяч мешканців, 2 садочки, 2 школи, медичний заклад і соціальний заклад.Крім стабільнішого тепло- та водопостачання, Луцька громада матиме ще 435 тис. метрів кубічних економії природного газу на орієнтовну суму 3,4 млн грн та близько одного мільйона гривень економії фонду оплати праці, тому що котли автоматизовані і немає необхідності в операторі котельні."Вдячні нашим партнерам — краю Ліппе, уряду Німеччини — за постійну підтримку наших ініціатив та різноманітних проєктів сьогодні, в час, коли до критичної інфраструктури в громаді та Україні прикута така увага, і є необхідність знижувати споживання газу та оптимізовувати процеси. Дякуємо Сарі Лаукамп за небайдужість та підтримку нашої громади", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.