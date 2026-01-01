ЗСУ прорвали лінію фронту та просунулися на 10 км на Дніпропетровщині
Сьогодні, 03:42
Українські військові Збройних Сил України проводять наступальні дії на півдні Дніпропетровської області. Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час операції прорвали оборону російських військ та просунулися більш ніж на 10 кілометрів у глиб позицій противника.
Також зазначається, що Сили оборони деокупували населений пункт Тернове.
"Операція українських військових триває", - йдеться у коментарях до відео.
