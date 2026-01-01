ЗСУ прорвали лінію фронту та просунулися на 10 км на Дніпропетровщині





Про це повідомляє



Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час операції прорвали оборону російських військ та просунулися більш ніж на 10 кілометрів у глиб позицій противника.



Також зазначається, що Сили оборони деокупували населений пункт Тернове.



"Операція українських військових триває", - йдеться у коментарях до відео.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові Збройних Сил України проводять наступальні дії на півдні Дніпропетровської області. Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини.Про це повідомляє Цензор.НЕТ Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час операції прорвали оборону російських військ та просунулися більш ніж на 10 кілометрів у глиб позицій противника.Також зазначається, що Сили оборони деокупували населений пункт Тернове."Операція українських військових триває", - йдеться у коментарях до відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію