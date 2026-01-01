ЗСУ прорвали лінію фронту та просунулися на 10 км на Дніпропетровщині

ЗСУ прорвали лінію фронту та просунулися на 10 км на Дніпропетровщині
Українські військові Збройних Сил України проводять наступальні дії на півдні Дніпропетровської області. Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час операції прорвали оборону російських військ та просунулися більш ніж на 10 кілометрів у глиб позицій противника.

Також зазначається, що Сили оборони деокупували населений пункт Тернове.

"Операція українських військових триває", - йдеться у коментарях до відео.

Теги: Україна, фронт, війна, ЗСУ, Дніпропетровщина
