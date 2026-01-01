У Луцькому районі будуть відключення світла

У Луцькому районі попереджають про планові відключення електроенергії. Йдеться про Рожищенську громаду.Про це повідомили у Рожищенській міській раді, посилаючись на ПрАТ «Волиньобленерго».У Рожищенській громаді найближчими днями відбудуться планові перерви в електропостачанні. Тимчасові відключення пов’язані з проведенням робіт для підвищення надійності електромереж.Відтак, електроенергія буде тимчасово відсутня за такими адресами:12 березня 2026 року | 10:00–17:00▪️ Рожище – вул. Шевченка, Незалежності.13 березня 2026 року | 10:00–17:00▪️ Рожище – вул. Незалежності, Шевченка.17 березня 2026 року | 08:00–17:00▪️ Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна.▪️ Бортяхівка – вул. Миру, Селянська, Тиха, Шкільна.▪️ Забара – вул. Польова, Набережна.▪️ Козин – вул. Молоді, Жовтнева, Ковельська, Миру.▪️ Линівка – вул. Гранична, Гайова.▪️ Малинівка – вул. Садова, Центральна.▪️ Мильськ – вул. Шкільна, Весела, Кільцева, Миру, Молодіжна, Незалежності, Соборності.▪️ Мирославка – вул. Зелена.▪️ Переспа – вул. Залізнична, Квітнева, Вишнева, Будівельна, Гайова, Спортивна, Затишна, Тиха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодіжна, Учительська, Коняківська, Механізаторів, Миру, Перемоги.▪️ Пожарки – вул. Громуш, Молодіжна, Набережна, Садова, Зубрівщина, Лісова, Тиха, Новоселів, Центральна, Середня.▪️ Рудка-Козинська – вул. Оновлена, Шкільна, Тиха, Молодіжна, Центральна, Жовтнева.▪️ Тихотин – вул. Лугова, Молодіжна, Слави, Вишнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тиха, Шкільна, Яблунева.▪️ Трилісці – вул. Промислова, Славна, Степова, Молодіжна, Котельникова.Жителів громади просять з розумінням поставитися до тимчасових знеструмлень, адже такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання.