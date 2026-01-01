У Луцькому районі будуть відключення світла
Сьогодні, 01:15
У Луцькому районі попереджають про планові відключення електроенергії. Йдеться про Рожищенську громаду.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді, посилаючись на ПрАТ «Волиньобленерго».
У Рожищенській громаді найближчими днями відбудуться планові перерви в електропостачанні. Тимчасові відключення пов’язані з проведенням робіт для підвищення надійності електромереж.
Відтак, електроенергія буде тимчасово відсутня за такими адресами:
12 березня 2026 року | 10:00–17:00
▪️ Рожище – вул. Шевченка, Незалежності.
13 березня 2026 року | 10:00–17:00
▪️ Рожище – вул. Незалежності, Шевченка.
17 березня 2026 року | 08:00–17:00
▪️ Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна.
▪️ Бортяхівка – вул. Миру, Селянська, Тиха, Шкільна.
▪️ Забара – вул. Польова, Набережна.
▪️ Козин – вул. Молоді, Жовтнева, Ковельська, Миру.
▪️ Линівка – вул. Гранична, Гайова.
▪️ Малинівка – вул. Садова, Центральна.
▪️ Мильськ – вул. Шкільна, Весела, Кільцева, Миру, Молодіжна, Незалежності, Соборності.
▪️ Мирославка – вул. Зелена.
▪️ Переспа – вул. Залізнична, Квітнева, Вишнева, Будівельна, Гайова, Спортивна, Затишна, Тиха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодіжна, Учительська, Коняківська, Механізаторів, Миру, Перемоги.
▪️ Пожарки – вул. Громуш, Молодіжна, Набережна, Садова, Зубрівщина, Лісова, Тиха, Новоселів, Центральна, Середня.
▪️ Рудка-Козинська – вул. Оновлена, Шкільна, Тиха, Молодіжна, Центральна, Жовтнева.
▪️ Тихотин – вул. Лугова, Молодіжна, Слави, Вишнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тиха, Шкільна, Яблунева.
▪️ Трилісці – вул. Промислова, Славна, Степова, Молодіжна, Котельникова.
Жителів громади просять з розумінням поставитися до тимчасових знеструмлень, адже такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Рожищенській міській раді, посилаючись на ПрАТ «Волиньобленерго».
У Рожищенській громаді найближчими днями відбудуться планові перерви в електропостачанні. Тимчасові відключення пов’язані з проведенням робіт для підвищення надійності електромереж.
Відтак, електроенергія буде тимчасово відсутня за такими адресами:
12 березня 2026 року | 10:00–17:00
▪️ Рожище – вул. Шевченка, Незалежності.
13 березня 2026 року | 10:00–17:00
▪️ Рожище – вул. Незалежності, Шевченка.
17 березня 2026 року | 08:00–17:00
▪️ Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна.
▪️ Бортяхівка – вул. Миру, Селянська, Тиха, Шкільна.
▪️ Забара – вул. Польова, Набережна.
▪️ Козин – вул. Молоді, Жовтнева, Ковельська, Миру.
▪️ Линівка – вул. Гранична, Гайова.
▪️ Малинівка – вул. Садова, Центральна.
▪️ Мильськ – вул. Шкільна, Весела, Кільцева, Миру, Молодіжна, Незалежності, Соборності.
▪️ Мирославка – вул. Зелена.
▪️ Переспа – вул. Залізнична, Квітнева, Вишнева, Будівельна, Гайова, Спортивна, Затишна, Тиха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодіжна, Учительська, Коняківська, Механізаторів, Миру, Перемоги.
▪️ Пожарки – вул. Громуш, Молодіжна, Набережна, Садова, Зубрівщина, Лісова, Тиха, Новоселів, Центральна, Середня.
▪️ Рудка-Козинська – вул. Оновлена, Шкільна, Тиха, Молодіжна, Центральна, Жовтнева.
▪️ Тихотин – вул. Лугова, Молодіжна, Слави, Вишнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тиха, Шкільна, Яблунева.
▪️ Трилісці – вул. Промислова, Славна, Степова, Молодіжна, Котельникова.
Жителів громади просять з розумінням поставитися до тимчасових знеструмлень, адже такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі будуть відключення світла
Сьогодні, 01:15
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Матюкалася при дітях, ображала колегу і батьків: логопединю з Волині відсторонили від роботи
10 березня, 23:19
Під кайфом і з невідомим порошком: у селі біля Луцька водій хотів дати хабар поліцейським. ВІДЕО
10 березня, 22:48
Що варто знати перед покупкою теплиці 4×2 для саду або городу
10 березня, 22:12