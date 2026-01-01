Під кайфом і з невідомим порошком: у селі біля Луцька водій хотів дати хабар поліцейським. ВІДЕО
10 березня, 22:48
На Волині водій з ознаками наркотичного сп'яніння хотів дати хабар поліцейським. Спроба уникнути відповідальності завершились слідчо-оперативною групою
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
У понеділок, 9 березня, в одному з населених пунктів поблизу Луцька, на автодорозі Р — 14, під час здійснення контролю за швидкісним режимом за допомогою приладу TrueCam, патрульні зупинили транспортний засіб Ford за перевищення швидкості руху.
При спілкуванні з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження відповідного огляду в медичному закладі чоловік відмовився.
Поліцейські помітили підозрілу поведінку та провели поверхневу перевірку громадянина та транспортного засобу. У чоловіка виявили прозорий зіп-пакет з невідомою білою кристалічною речовиною, ймовірно наркотичною.
Опісля, керманич, аби уникнути відповідальності, почав спроби надання неправомірної вигоди.
Патрульні склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмедень швидкості в населеному пункті) КУпАП.
На місце події екіпаж викликав слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин та надання правової кваліфікації діями містянина.
