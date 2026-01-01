На війні загинули воїни з Волині Іван Шваївський та Андрій Мацерук

На війні загинули воїни з Волині Іван Шваївський та Андрій Мацерук
На сході України трагічно загинули двоє військових з Горохівської громади…

Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.

Після проведення ідентифікації підтверджено загибель солдата - Івана ШВАЇВСЬКОГО, 1994 року народження, із с. Мирне, який загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі міста Селидове, що на Донеччині.

Вогнеметник Андрій МАЦЕРУК, 1982 року народження із села Стрільче, загинув 29 грудня 2024 року, виконуючи службовий обов’язок у бою за Україну в районі населеного пункту Махнівка Курської області.

Про зустріч Героїв та чин похорону повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.

Теги: Волинь, Горохів, Мирне, Стрільче, війна, втрати, Іван Шваївський, Андрій Мацерук, загибель, смерть
