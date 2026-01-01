На війні загинули воїни з Волині Іван Шваївський та Андрій Мацерук
Сьогодні, 22:05
На сході України трагічно загинули двоє військових з Горохівської громади…
Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.
Після проведення ідентифікації підтверджено загибель солдата - Івана ШВАЇВСЬКОГО, 1994 року народження, із с. Мирне, який загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі міста Селидове, що на Донеччині.
Вогнеметник Андрій МАЦЕРУК, 1982 року народження із села Стрільче, загинув 29 грудня 2024 року, виконуючи службовий обов’язок у бою за Україну в районі населеного пункту Махнівка Курської області.
Про зустріч Героїв та чин похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.
