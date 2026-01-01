В окружній прокуратурі на Волині – новий керівник
Сьогодні, 21:24
У Володимирській окружній прокуратурі - новий керівник.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко представив колективу Володимирської окружної прокуратури новопризначеного керівника – Сергія Романюка.
"Першочерговим Вашим завданням є координація діяльності правоохоронних органів району у сфері протидії злочинності та корупції, особливо на державному кордоні, злочинам проти основ національної безпеки, правопорушенням у бюджетній сфері, - наголосив керівник обласної прокуратури, вітаючи Сергія Романюка із призначенням. – Упевнений, разом із колективом Ви забезпечите законність та правопорядок на території юрисдикції, досягаючи результатів, гідних поваги суспільства".
Довідково:
Сергій Романюк працює в органах прокуратури із 2014 року.
До призначення на посаду керівника Володимирської окружної прокуратури очолював Камінь-Каширську окружну прокуратуру Волинської області.
