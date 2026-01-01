Якою буде погода у Луцьку та на Волині 11 березня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 11 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 15-17° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 13-18° тепла.

Теги: погода, Волинь
