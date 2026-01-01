Якою буде погода у Луцьку та на Волині 11 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 13-18° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 13-18° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У лікарні помер воїн з Волині Олександр Шевчук
Сьогодні, 20:42
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 11 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку
Сьогодні, 19:00
«Мертві душі» та «відкати» за премії: на Волині судять начальника Регіонального офісу водних ресурсів та його спільників
Сьогодні, 17:04