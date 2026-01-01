У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку

У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку
У Луцьку на просп. Молоді, 6-Б розпочали будівництво нового житлового комплексу «Молоді».

Назва ЖК пов’язана з розташуванням, розповів misto.media генеральний директор компанії-забудовника «Орбіта» Андрій Ярмолюк.

Будівельні роботи стартували минулого тижня після отримання дозволу. Проєкт передбачає зведення одного дев’ятиповерхового будинку.

У ньому заплановано 64 квартири, а на першому поверсі облаштують близько 10 комерційних приміщень.

Зі слів директора, комплекс позиціонують нерухомістю преміумсегменту. На території заплановані:

сучасні дитячі майданчики;

укриття;

паркувальні місця;

доступність для всіх мешканців.

Комплекс зводитимуть на двох земельних ділянках загальною площею 28 соток. Одна з них має площу 17 соток, інша — 11.

На меншій ділянці буде парковка для жителів.
У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку

Ввести будинок в експлуатацію планують наприкінці літа або на початку осені 2027 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, будинок, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку
Сьогодні, 19:00
Підвищення ціни на проїзд у тролейбусах: лучан запрошують на публічне обговорення
Сьогодні, 18:06
«Мертві душі» та «відкати» за премії: на Волині судять начальника Регіонального офісу водних ресурсів та його спільників
Сьогодні, 17:04
У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
Сьогодні, 16:21
На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Сьогодні, 16:00
Медіа
відео
1/8