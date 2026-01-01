У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку





Назва ЖК пов’язана з розташуванням, розповів Андрій Ярмолюк.



Будівельні роботи стартували минулого тижня після отримання дозволу. Проєкт передбачає зведення одного дев’ятиповерхового будинку.



У ньому заплановано 64 квартири, а на першому поверсі облаштують близько 10 комерційних приміщень.



Зі слів директора, комплекс позиціонують нерухомістю преміумсегменту. На території заплановані:



сучасні дитячі майданчики;



укриття;



паркувальні місця;



доступність для всіх мешканців.



Комплекс зводитимуть на двох земельних ділянках загальною площею 28 соток. Одна з них має площу 17 соток, інша — 11.



На меншій ділянці буде парковка для жителів.



Ввести будинок в експлуатацію планують наприкінці літа або на початку осені 2027 року.

