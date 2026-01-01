У Луцьку на проспекті Молоді зводять дев'ятиповерхівку
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на просп. Молоді, 6-Б розпочали будівництво нового житлового комплексу «Молоді».
Назва ЖК пов’язана з розташуванням, розповів misto.media генеральний директор компанії-забудовника «Орбіта» Андрій Ярмолюк.
Будівельні роботи стартували минулого тижня після отримання дозволу. Проєкт передбачає зведення одного дев’ятиповерхового будинку.
У ньому заплановано 64 квартири, а на першому поверсі облаштують близько 10 комерційних приміщень.
Зі слів директора, комплекс позиціонують нерухомістю преміумсегменту. На території заплановані:
сучасні дитячі майданчики;
укриття;
паркувальні місця;
доступність для всіх мешканців.
Комплекс зводитимуть на двох земельних ділянках загальною площею 28 соток. Одна з них має площу 17 соток, інша — 11.
На меншій ділянці буде парковка для жителів.
Ввести будинок в експлуатацію планують наприкінці літа або на початку осені 2027 року.
Коментарі 0
