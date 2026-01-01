У лікарні помер воїн з Волині Олександр Шевчук
Сьогодні, 20:42
У медичному закладі на Волині помер військовослужбовець Шевчук Олександр Васильович.
Про це повідомляють в Олицькій міській раді.
"08 березня 2026 року у лікарні м.Ківерці помер військовослужбовець Олександр Васильович Шевчук, житель с. Метельне, 16.04.1982 р.н.
Просимо завтра, 11 березня, орієнтовно об 11:00 год, жителів сіл Дерно, Хром'яків, Дідичі, Залісоче, Метельне, міста Олика, та усіх небайдужих мешканців громади вийти та провести у останню дорогу нашого земляка", - йдеться у дописі.
Прощання відбудеться об 11:00 годині у рідному домі військовослужбовця за адресою: с.Метельне вул. Б. Хмельницького, 27.
Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Метельне, поховання відбудеться на місцевому кладовищі.
У разі виникнення змін часу церемонії поховання повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.
