«Мертві душі» та «відкати» за премії: на Волині судять начальника Регіонального офісу водних ресурсів та його спільників

Залучивши підлеглих, посадовці організували схеми заволодіння готівковими коштами «мертвих душ» та одержання «подяк» за виплату працівникам премій.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За такі дії судять начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, головного бухгалтера, головного економіста установи та п'ятьох їхніх пособників.Встановлено, що із січня 2022 до липня 2025 року спільники в складі організованої групи систематично заволодівали бюджетними коштами, фіктивно оформляючи працівників на роботу та привласнюючи нараховану їм заробітну плату та премії.Окрім того, вони вимагали й одержували неправомірну вигоду від діючих працівників установи за нарахування та виплату їм преміальних виплат.Таким чином члени організованої групи заподіяли державній установі майнову шкоду на суму понад 1,4 мільйона гривень та одержали неправомірну вигоду у сумі майже пів мільйона гривень. Грошима розпорядилися на власний розсуд.Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.Прокурорами Волинської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо них направлено до суду.Обвинувачені керівник установи, головний бухгалтер та головний економіст відсторонені від займаних посад.