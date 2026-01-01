У Луцьку водійка авто спровокувала аварію

У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
У Луцьку сталася ДТП за участю легковика та вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.

Інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Citroen під час зміни напрямку руху, перестроюючись у крайню ліву смугу, не переконалася у безпечності маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Mercedes, який рухався попутно.

Унаслідок цього відбулося зіткнення. Після удару автомобіль Mercedes був змушений різко змінити швидкість та напрямок руху, у результаті чого здійснив наїзд на світлофорний об’єкт, бордюрний камінь та електроопору.

У ДТП транспортні засоби та об’єкти дорожньої інфраструктури зазнали механічних пошкоджень.
На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:

- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП);

- ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць та дорожніх споруд) КУпАП.

