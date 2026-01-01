У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
Сьогодні, 16:21
У Луцьку сталася ДТП за участю легковика та вантажівки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.
Інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Citroen під час зміни напрямку руху, перестроюючись у крайню ліву смугу, не переконалася у безпечності маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Mercedes, який рухався попутно.
Унаслідок цього відбулося зіткнення. Після удару автомобіль Mercedes був змушений різко змінити швидкість та напрямок руху, у результаті чого здійснив наїзд на світлофорний об’єкт, бордюрний камінь та електроопору.
У ДТП транспортні засоби та об’єкти дорожньої інфраструктури зазнали механічних пошкоджень.
На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць та дорожніх споруд) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.
Інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Citroen під час зміни напрямку руху, перестроюючись у крайню ліву смугу, не переконалася у безпечності маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Mercedes, який рухався попутно.
Унаслідок цього відбулося зіткнення. Після удару автомобіль Mercedes був змушений різко змінити швидкість та напрямок руху, у результаті чого здійснив наїзд на світлофорний об’єкт, бордюрний камінь та електроопору.
У ДТП транспортні засоби та об’єкти дорожньої інфраструктури зазнали механічних пошкоджень.
На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць та дорожніх споруд) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Мертві душі» та «відкати» за премії: на Волині судять начальника Регіонального офісу водних ресурсів та його спільників
Сьогодні, 17:04
У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
Сьогодні, 16:21
На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Сьогодні, 16:00
У Луцьку затримали 27-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів хотів переправити ухилянта до Польщі
Сьогодні, 15:00