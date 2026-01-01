На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети

Ольги Віталіївни Стеблевець.



Про це



"Адміністрація і трудовий колектив ТзОВ «Редакція газети «Вісті Ковельщини» з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть колеги Стеблевець Ольги Віталіївни (1978 р.н.).



Висловлюємо щире співчуття мамі Валентині Михайлівні, брату Олександру, родині спочилої у Бозі.



Молимось за упокій душі Ольги Віталіївни і просимо милосердного Господа подарувати їй Царство Небесне та вічний спокій", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

