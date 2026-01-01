На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Сьогодні, 16:00
Зупинилося серце працівниці редакції газети «Вісті Ковельщини» Ольги Віталіївни Стеблевець.
Про це повідомили на сторінці газети у фейсбуці.
"Адміністрація і трудовий колектив ТзОВ «Редакція газети «Вісті Ковельщини» з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть колеги Стеблевець Ольги Віталіївни (1978 р.н.).
Висловлюємо щире співчуття мамі Валентині Михайлівні, брату Олександру, родині спочилої у Бозі.
Молимось за упокій душі Ольги Віталіївни і просимо милосердного Господа подарувати їй Царство Небесне та вічний спокій", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці газети у фейсбуці.
"Адміністрація і трудовий колектив ТзОВ «Редакція газети «Вісті Ковельщини» з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть колеги Стеблевець Ольги Віталіївни (1978 р.н.).
Висловлюємо щире співчуття мамі Валентині Михайлівні, брату Олександру, родині спочилої у Бозі.
Молимось за упокій душі Ольги Віталіївни і просимо милосердного Господа подарувати їй Царство Небесне та вічний спокій", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
Сьогодні, 16:21
На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Сьогодні, 16:00
У Луцьку затримали 27-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів хотів переправити ухилянта до Польщі
Сьогодні, 15:00
Вантажні перевезення з Туреччини: обираємо оптимальне рішення
Сьогодні, 14:53