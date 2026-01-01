На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети

На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Зупинилося серце працівниці редакції газети «Вісті Ковельщини» Ольги Віталіївни Стеблевець.

Про це повідомили на сторінці газети у фейсбуці.

"Адміністрація і трудовий колектив ТзОВ «Редакція газети «Вісті Ковельщини» з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть колеги Стеблевець Ольги Віталіївни (1978 р.н.).

Висловлюємо щире співчуття мамі Валентині Михайлівні, брату Олександру, родині спочилої у Бозі.

Молимось за упокій душі Ольги Віталіївни і просимо милосердного Господа подарувати їй Царство Небесне та вічний спокій", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, газета, працівниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
Сьогодні, 16:21
На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Сьогодні, 16:00
На Волині двох посадовців «Автомобільних доріг України» спіймали на хабарі, - СБУ
Сьогодні, 15:06
У Луцьку затримали 27-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів хотів переправити ухилянта до Польщі
Сьогодні, 15:00
Вантажні перевезення з Туреччини: обираємо оптимальне рішення
Сьогодні, 14:53
Медіа
відео
1/8