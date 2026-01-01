У Луцьку затримали 27-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів хотів переправити ухилянта до Польщі

10 000 доларів США за переправлення ухилянта за кордон - волинянину повідомлено про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 27-річному жителю Володимирського району повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).За даними слідства, чоловік взявся забезпечити безперешкодне переправлення військовозобов'язаного громадянина через державний кордон України до Республіки Польща за грошову винагороду в сумі 10 000 доларів США.Під час одержання першого траншу оплати за послугу – 3000 доларів США - його 06 березня 2026 року у місті Луцьк затримали правоохоронці.Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.