Рада провалила законопроєкт про запровадження «податку на OLX»





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Софія Федина, пише



За відповідний законопроєкт № 14025 проголосували лише 168 парламентарів.



За словами депутатки Федини, законопроєкт у запропонованій редакції «суттєво відхиляється від вимог директив і модельних правил, на які покликаються його автори».



«Європейські норми передбачають насамперед обмін інформацією між державами щодо доходів нерезидентів на цифрових платформах і не встановлюють автоматичного оподаткування операцій громадян. Натомість українська версія фактично вводить оподаткування для громадян, які продають уживані речі чи поодинокі товари на онлайн-платформах, що суперечить самій логіці директиви», — пише парламентарка.



Вона також вказала на ризик, що до другого читання в закон будуть включені додаткові податкові зміни.



За словами Железняка, уряд планував до другого читання додати в документ правки щодо всіх інших вимог Міжнародного валютного фонду:



скасування пільги на посилки до 150 євро;



запровадження ПДВ для ФОП;



закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення воєнного стану.



Що передувало?



Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів. Вона розрахована на 2026–2029 роки. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала нову програму співпраці з МВФ «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна.



Україна в межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції.



Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповідала, що планується ухвалити «один великий законопроєкт» (Beautiful Tax Bill) про цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, продовження дії 5% військового збору. Його треба ухвалити вже в березні.



«Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах», — казала Свириденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

