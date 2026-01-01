Рада провалила законопроєкт про запровадження «податку на OLX»

Народні депутати не підтримали законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Софія Федина, пише Громадське.

За відповідний законопроєкт № 14025 проголосували лише 168 парламентарів.

За словами депутатки Федини, законопроєкт у запропонованій редакції «суттєво відхиляється від вимог директив і модельних правил, на які покликаються його автори».

«Європейські норми передбачають насамперед обмін інформацією між державами щодо доходів нерезидентів на цифрових платформах і не встановлюють автоматичного оподаткування операцій громадян. Натомість українська версія фактично вводить оподаткування для громадян, які продають уживані речі чи поодинокі товари на онлайн-платформах, що суперечить самій логіці директиви», — пише парламентарка.

Вона також вказала на ризик, що до другого читання в закон будуть включені додаткові податкові зміни.

За словами Железняка, уряд планував до другого читання додати в документ правки щодо всіх інших вимог Міжнародного валютного фонду:

скасування пільги на посилки до 150 євро;

запровадження ПДВ для ФОП;

закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення воєнного стану.

Що передувало?

Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів. Вона розрахована на 2026–2029 роки. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала нову програму співпраці з МВФ «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна.

Україна в межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповідала, що планується ухвалити «один великий законопроєкт» (Beautiful Tax Bill) про цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, продовження дії 5% військового збору. Його треба ухвалити вже в березні.

«Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах», — казала Свириденко.

