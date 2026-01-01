Рада провалила законопроєкт про запровадження «податку на OLX»
Сьогодні, 14:46
Народні депутати не підтримали законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Софія Федина, пише Громадське.
За відповідний законопроєкт № 14025 проголосували лише 168 парламентарів.
За словами депутатки Федини, законопроєкт у запропонованій редакції «суттєво відхиляється від вимог директив і модельних правил, на які покликаються його автори».
«Європейські норми передбачають насамперед обмін інформацією між державами щодо доходів нерезидентів на цифрових платформах і не встановлюють автоматичного оподаткування операцій громадян. Натомість українська версія фактично вводить оподаткування для громадян, які продають уживані речі чи поодинокі товари на онлайн-платформах, що суперечить самій логіці директиви», — пише парламентарка.
Вона також вказала на ризик, що до другого читання в закон будуть включені додаткові податкові зміни.
За словами Железняка, уряд планував до другого читання додати в документ правки щодо всіх інших вимог Міжнародного валютного фонду:
скасування пільги на посилки до 150 євро;
запровадження ПДВ для ФОП;
закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення воєнного стану.
Що передувало?
Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів. Вона розрахована на 2026–2029 роки. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала нову програму співпраці з МВФ «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна.
Україна в межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповідала, що планується ухвалити «один великий законопроєкт» (Beautiful Tax Bill) про цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, продовження дії 5% військового збору. Його треба ухвалити вже в березні.
«Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах», — казала Свириденко.
