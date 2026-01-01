Тепер їх - двадцять: у Луцьку вдвічі збільшили кількість маршрутів для іспиту з водіння

У територіальному сервісному центрі МВС на Волині збільшили кількість маршрутів для складання практичного іспиту з водіння.

Про це пише misto.media.

Йдеться про територіальний сервісний центр МВС № 0741 у селі Струмівка біля Луцька.

Раніше для складання практичного іспиту з водіння було передбачено дев’ять маршрутів, тепер їх стало двадцять.

Схеми руху та детальний опис кожного маршруту оприлюднили на сайті Головного сервісного центру МВС. Середня протяжність маршрутів — 10 км.

За новими маршрутами практичні іспити почали приймати з 10 березня, поінформували misto.media у сервісному центрі.

