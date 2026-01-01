Як простий «лікарський рецепт» може врятувати серце: що покажуть у Волинському драмтеатрі 11 – 15 березня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 15 березня.



Вистава про силу, відвагу і правду, яку не завжди просто вимовити.



У середу, 11 березня, о 18:00 – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Постановка розкриває історії жінок, чиє життя розділене між рідною землею та чужиною. Через особисті спогади та листи на сцені оживають переживання, надії й біль, які формують їхні долі.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Прем’єра у Театрі в укритті!



У четвер, 12 березня, о 18:00 – вистава-імпровізація «Червоний борщ» на основі сучасних п’єс Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом». Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал - смачний!



Вистава про мрію, креативність і те, як сміх може об’єднувати навіть у найскладніших обставинах.



У п’ятницю, 13 березня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



Запрошуємо глядачів зануритися у світ театральних курйозів і несподіваних відкриттів. На сцені переплітаються комічні ситуації та людські драми, створюючи веселу й водночас глибоку історію.



Вистава про дружбу, взаємопідтримку та маленькі дива, які трапляються на кожному кроці.



У суботу, 14 березня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



Постановка оживляє на сцені відому українську народну казку. Веселі пригоди героїв, музика та яскраві образи створюють чарівну атмосферу для глядачів будь-якого віку.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Це вистава про перші почуття, які залишають слід на все життя.



У суботу ввечері, 14 березня, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка переносить глядача у світ Полісся з його традиціями, пейзажами та глибокими людськими почуттями. Через історію юнацького кохання розкриваються теми вибору, долі та дорослішання.



Вистава сповнена яскравих образів, гумору та чарівної атмосфери народної казки.



У неділю, 15 березня, о 12:00 – казка на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка оживляє на сцені відомі українські легенди та народні образи. Сміливий герой вирушає у неймовірні пригоди, зустрічає друзів і долає випробування, відкриваючи справжню силу дружби та мужності.



Вистава про любов, помилки та те, як інколи простий «лікарський рецепт» може врятувати серце.



У неділю ввечері, 15 березня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка поєднує гумор із несподіваними життєвими ситуаціями. На сцені розгортаються кумедні та заплутані пригоди героїв, де кожен крок може змінити їхні долі.



