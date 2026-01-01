Опалювальний сезон у Луцьку: коли можуть вимкнути тепло

Опалювальний сезон у Луцьку: коли можуть вимкнути тепло
Упродовж останніх трьох діб середньодобова температура повітря була орієнтовно +4°C, тому поки про завершення опалювального сезону в обласному центрі Волині не йдеться.

Про це 10 березня у коментарі Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, для припинення подачі опалення в багатоповерхівки Луцька середньодобова температура повітря протягом трьох діб має бути вищою +8°C.

"Вдень потеплішало, але вночі лишаються приморозки, тому опалювальний сезон триває. Але з огляду на істотне підвищення температури повітря вдень, а також з метою економії енергоресурсів ДКП "Луцьктепло" відучора почало коригувати роботу централізованого теплопостачання", — сказав речник.

У Луцьку діють 43 котельні. 12 з них, які працюють виключно на опалення, зупинятимуть роботу вдень, коли температура повітря буде високою. Йдеться про період з 10 до 17 години.

"Решта котелень, які забезпечують споживачів опаленням і гарячою водою, працюватимуть в режимі гарячого водопостачання. Тобто, котли продовжуватимуть працювати, але понижуватимуть теплоносій до мінімально допустимих позначок", — говорить речник ДКП "Луцьктепло".
Як зазначив Антон Безносиков, у тих будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, регулювання температури повітря в квартирах відбувається відповідно до зовнішніх датчиків, які встановлені на багатоквартирних будинках.

Скарг чи пропозицій від мешканців щодо завершення опалювального сезону в Луцьку за останні два дні до комунального підприємства "Луцьктепло" не надходило, додав речник.

Довідково: у 2025 році опалювальний сезон в Луцьку завершили 27 березня. Таке рішення ухвалив виконком Луцької міської ради з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опалювальний сезон у Луцьку: коли можуть вимкнути тепло
Сьогодні, 13:09
В Орбана пригрозили, шо й надалі грабуватимуть українських інкасаторів через «Дружбу»
Сьогодні, 12:46
Судять банду, яка вирощувала марихуану на Рівненщині і продавала в Луцьку
Сьогодні, 12:25
Троє волинян стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО
Сьогодні, 12:03
Колишня військова лікарка у Дніпрі «проконсультувала» 300 ухилянтів і заробила мільйони
Сьогодні, 11:34
Медіа
відео
1/8