Опалювальний сезон у Луцьку: коли можуть вимкнути тепло
Сьогодні, 13:09
Упродовж останніх трьох діб середньодобова температура повітря була орієнтовно +4°C, тому поки про завершення опалювального сезону в обласному центрі Волині не йдеться.
Про це 10 березня у коментарі Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, для припинення подачі опалення в багатоповерхівки Луцька середньодобова температура повітря протягом трьох діб має бути вищою +8°C.
"Вдень потеплішало, але вночі лишаються приморозки, тому опалювальний сезон триває. Але з огляду на істотне підвищення температури повітря вдень, а також з метою економії енергоресурсів ДКП "Луцьктепло" відучора почало коригувати роботу централізованого теплопостачання", — сказав речник.
У Луцьку діють 43 котельні. 12 з них, які працюють виключно на опалення, зупинятимуть роботу вдень, коли температура повітря буде високою. Йдеться про період з 10 до 17 години.
"Решта котелень, які забезпечують споживачів опаленням і гарячою водою, працюватимуть в режимі гарячого водопостачання. Тобто, котли продовжуватимуть працювати, але понижуватимуть теплоносій до мінімально допустимих позначок", — говорить речник ДКП "Луцьктепло".
Як зазначив Антон Безносиков, у тих будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, регулювання температури повітря в квартирах відбувається відповідно до зовнішніх датчиків, які встановлені на багатоквартирних будинках.
Скарг чи пропозицій від мешканців щодо завершення опалювального сезону в Луцьку за останні два дні до комунального підприємства "Луцьктепло" не надходило, додав речник.
Довідково: у 2025 році опалювальний сезон в Луцьку завершили 27 березня. Таке рішення ухвалив виконком Луцької міської ради з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв.
