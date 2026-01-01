Судять банду, яка вирощувала марихуану на Рівненщині і продавала в Луцьку

На Волині судять членів організованої групи,які нна Волині й Рівненщині.Про це у телеграмі повідомляє Волинська обласна прокуратура.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох членів організованої групи, які налагодили у Волинській та Рівненській області схему виготовлення та збуту канабісу.Слідство встановило, що житель одного з сіл Дубенського району вирощував на семи належних йому земельних ділянках на Рівнещині коноплі, висушував їх та поставляв наркотичний засіб у Луцьк спільникам, які здійснювали збут.Під час проведення санкціонованих судом обшуків у вересні 2025 року в учасників схеми вилучено майже 4 кг канабісу, грошові кошти в різній валюті в еквіваленті близько 300 тис. гривень, гранату «Ф-1», рослини конопель та обладнання для їх вирощування.Членів організованої групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).Одному з них додатково інкриміновано незаконний посів і вирощування конопель (ч.2 ст. 310 КК України), ще одному – незаконне поводження із бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).Суд обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.На їхнє майно накладено арешт.