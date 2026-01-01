Судять банду, яка вирощувала марихуану на Рівненщині і продавала в Луцьку

Судять банду, яка вирощувала марихуану на Рівненщині і продавала в Луцьку
На Волині судять членів організованої групи,які налагодили схему збуту наркотиків на Волині й Рівненщині.

Про це у телеграмі повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох членів організованої групи, які налагодили у Волинській та Рівненській області схему виготовлення та збуту канабісу.

Слідство встановило, що житель одного з сіл Дубенського району вирощував на семи належних йому земельних ділянках на Рівнещині коноплі, висушував їх та поставляв наркотичний засіб у Луцьк спільникам, які здійснювали збут.



Під час проведення санкціонованих судом обшуків у вересні 2025 року в учасників схеми вилучено майже 4 кг канабісу, грошові кошти в різній валюті в еквіваленті близько 300 тис. гривень, гранату «Ф-1», рослини конопель та обладнання для їх вирощування.

Членів організованої групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Одному з них додатково інкриміновано незаконний посів і вирощування конопель (ч.2 ст. 310 КК України), ще одному – незаконне поводження із бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На їхнє майно накладено арешт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опалювальний сезон у Луцьку: коли можуть вимкнути тепло
Сьогодні, 13:09
В Орбана пригрозили, шо й надалі грабуватимуть українських інкасаторів через «Дружбу»
Сьогодні, 12:46
Судять банду, яка вирощувала марихуану на Рівненщині і продавала в Луцьку
Сьогодні, 12:25
Троє волинян стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО
Сьогодні, 12:03
Колишня військова лікарка у Дніпрі «проконсультувала» 300 ухилянтів і заробила мільйони
Сьогодні, 11:34
Медіа
відео
1/8