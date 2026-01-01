Троє волинян стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО

Вихованці Володимирської ДЮСШ імені Олексія Зінкевича стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО в Уельсі.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаМер мав за честь привітати вихованців Володимирської ДЮСШ імені Олексія Зінкевича з визначними досягненнями на світовій арені.тастали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО в Уельсі, за що їм наказом Міністерства присвоєно звання майстрів спорту міжнародного класу.Міський голова вручив спортсменам заслужені посвідчення та значки майстрів міжнародного рівня. Таке ж високе звання отримала і їхня наставниця, яка підготувала чемпіонів до змагань. Також відзначили, якій присвоєно звання майстра спорту України за перемогу на цьому ж чемпіонаті.