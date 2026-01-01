Троє волинян стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО
Сьогодні, 12:03
Вихованці Володимирської ДЮСШ імені Олексія Зінкевича стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО в Уельсі.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер мав за честь привітати вихованців Володимирської ДЮСШ імені Олексія Зінкевича з визначними досягненнями на світовій арені.
Ігор Павлюк, Артур Мішаков та Тімур Мішаков стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО в Уельсі, за що їм наказом Міністерства присвоєно звання майстрів спорту міжнародного класу.
Міський голова вручив спортсменам заслужені посвідчення та значки майстрів міжнародного рівня. Таке ж високе звання отримала і їхня наставниця Юлія Семко, яка підготувала чемпіонів до змагань. Також відзначили Ангеліну Мелех, якій присвоєно звання майстра спорту України за перемогу на цьому ж чемпіонаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер мав за честь привітати вихованців Володимирської ДЮСШ імені Олексія Зінкевича з визначними досягненнями на світовій арені.
Ігор Павлюк, Артур Мішаков та Тімур Мішаков стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО в Уельсі, за що їм наказом Міністерства присвоєно звання майстрів спорту міжнародного класу.
Міський голова вручив спортсменам заслужені посвідчення та значки майстрів міжнародного рівня. Таке ж високе звання отримала і їхня наставниця Юлія Семко, яка підготувала чемпіонів до змагань. Також відзначили Ангеліну Мелех, якій присвоєно звання майстра спорту України за перемогу на цьому ж чемпіонаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Орбана пригрозили, шо й надалі грабуватимуть українських інкасаторів через «Дружбу»
Сьогодні, 12:46
Троє волинян стали чемпіонами світу з Комбат самозахисту ІСО
Сьогодні, 12:03
Колишня військова лікарка у Дніпрі «проконсультувала» 300 ухилянтів і заробила мільйони
Сьогодні, 11:34