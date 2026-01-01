Відстрочку на рік від мобілізації матимуть військові за «Контракт 18-24»
Сьогодні, 11:09
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соцзахисту військових. Зокрема, він встановлює відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав "Контракт 18-24" і прослужив 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону 4782-IX на сайті Верховної Ради.
Військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення від мобілізації залишаються резервістами Збройних сил України.
В цей період такі особи можуть бути призвані на військову службу виключно за їхньою згодою.
Відстрочка для контрактників
Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24".
Він розповів, що можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми.
Зазначимо, у Міноборони розповіли, хто має право на відстрочку від мобілізації і коли її можуть забрати.
Крім того, раніше адвокат в коментарі РБК-Україна розповіла, чи можуть військовозобов’язаних, які вже мають офіційно оформлену відстрочку, відправляти на військово-лікарську комісію.
До слова, українці, старші за 60 років, також зможуть піти на службу за контрактом. З такими особами він укладається строком на 1 рік, а під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.
