Відстрочку на рік від мобілізації матимуть військові за «Контракт 18-24»

Відстрочку на рік від мобілізації матимуть військові за «Контракт 18-24»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соцзахисту військових. Зокрема, він встановлює відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав "Контракт 18-24" і прослужив 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону 4782-IX на сайті Верховної Ради.

Військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення від мобілізації залишаються резервістами Збройних сил України.

В цей період такі особи можуть бути призвані на військову службу виключно за їхньою згодою.

Відстрочка для контрактників

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24".

Він розповів, що можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми.

Зазначимо, у Міноборони розповіли, хто має право на відстрочку від мобілізації і коли її можуть забрати.

Крім того, раніше адвокат в коментарі РБК-Україна розповіла, чи можуть військовозобов’язаних, які вже мають офіційно оформлену відстрочку, відправляти на військово-лікарську комісію.

До слова, українці, старші за 60 років, також зможуть піти на службу за контрактом. З такими особами він укладається строком на 1 рік, а під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишня військова лікарка у Дніпрі «проконсультувала» 300 ухилянтів і заробила мільйони
Сьогодні, 11:34
Відстрочку на рік від мобілізації матимуть військові за «Контракт 18-24»
Сьогодні, 11:09
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Анатолій Баранось
Сьогодні, 11:00
Духовне життя Волині та роль церкви: Тарас Шкітер зустрівся з митрополитом Епіфанієм
Сьогодні, 10:47
Російська церква сакралізує війну: у РФ з’явилися ікони з псковськими десантниками, – ЦПД
Сьогодні, 10:41
Медіа
відео
1/8