«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Анатолій Баранось
Сьогодні, 11:00
Сьогодні, 10 березня, додому на Волинь «на щиті» повертається військовослужбовець Анатолій Баранось.
Про це у фейсбуці повідомила Павлівська громада.
Орієнтовно о 13:00 траурний кортеж вирушить з міста Володимира (від моргу) та рухатиметься за маршрутом: Нововолинськ – селище Іваничі (по вул.Грушевського) – село Старосілля – село Павлівка. У Павлівці кортеж рухатиметься біля заправки «DENOL», далі по вулиці Шкільній до села Самоволя.
У зв'язку з трагічною втратою у Павлівській громаді 10-11 березня оголошено Дні жалоби.
Про чин поховання захисника повідомлять згодом.
«Нехай Господь дасть сили рідним пережити цю непоправну втрату, а світла душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять і слава Герою. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.
