«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Анатолій Баранось

Сьогодні, 10 березня, додому на Волинь «на щиті» повертається військовослужбовець Анатолій Баранось.

Про це у фейсбуці повідомила Павлівська громада.

Орієнтовно о 13:00 траурний кортеж вирушить з міста Володимира (від моргу) та рухатиметься за маршрутом: Нововолинськ – селище Іваничі (по вул.Грушевського) – село Старосілля – село Павлівка. У Павлівці кортеж рухатиметься біля заправки «DENOL», далі по вулиці Шкільній до села Самоволя.

У зв'язку з трагічною втратою у Павлівській громаді 10-11 березня оголошено Дні жалоби.

Про чин поховання захисника повідомлять згодом.

«Нехай Господь дасть сили рідним пережити цю непоправну втрату, а світла душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять і слава Герою. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.

