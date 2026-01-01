«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Анатолій Баранось

Сьогодні, 10 березня, додому на Волиньповертається військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомила Павлівська громада.Орієнтовно о 13:00 траурний кортеж вирушить з міста Володимира (від моргу) та рухатиметься за маршрутом: Нововолинськ – селище Іваничі (по вул.Грушевського) – село Старосілля – село Павлівка. У Павлівці кортеж рухатиметься біля заправки «DENOL», далі по вулиці Шкільній до села Самоволя.У зв'язку з трагічною втратою у Павлівській громаді 10-11 березня оголошено Дні жалоби.Про чин поховання захисника повідомлять згодом.«Нехай Господь дасть сили рідним пережити цю непоправну втрату, а світла душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять і слава Герою. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.