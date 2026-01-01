Російська церква сакралізує війну: у РФ з’явилися ікони з псковськими десантниками, – ЦПД

Російська православна церква дедалі активніше використовується владою Росії для сакралізації війни проти України.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.За даними ЦПД, губернатор Псковська областьопублікував у своєму Telegram-каналі відео з новими іконами, на яких зображені російські військові – десантники 76-тої гвардійської десантно-штурмової дивізії, що загинули у війні проти України у 2023 році. Ікони розмістили в одному з храмів."Через подібні практики рпц намагається сакралізувати війну, надати їй релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання не тільки вбивств українців, а й великих втрат рф на фронті, щоб зменшити суспільне невдоволення війною.Розміщення на іконах образів учасників війни перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди. Це вчергове підтверджує, що російська православна церква не має нічого спільного з вірою — це лише один із державних інститутів у воєнній машині кремля", - зазначають у ЦПД.