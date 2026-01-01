Вантажівка влетіла в опору біля «Там-Таму» в Луцьку

Вантажівка влетіла в опору біля «Там-Таму» в Луцьку
Сьогодні, 10 березня, зранку у Луцьку неподалік гіпермаркету «Там-Там» трапилася автопригода за участю вантажівки.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньпост.

У Луцьку вранці 10 березня сталася дорожньо-транспортна пригода біля гіпермаркету «Там-Там».

За словами очевидців, вантажівка врізалася в електроопору.

На місці автопригоди працюють правоохоронці. Обставини ДТП з’ясовують.

Сьогодні, 10:08
