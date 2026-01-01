Вантажівка влетіла в опору біля «Там-Таму» в Луцьку

автопригода за участю вантажівки.



Про це у телеграмі



У Луцьку вранці 10 березня сталася дорожньо-транспортна пригода біля гіпермаркету «Там-Там».



За словами очевидців, вантажівка врізалася в електроопору.



На місці автопригоди працюють правоохоронці. Обставини ДТП з’ясовують.





