Вантажівка влетіла в опору біля «Там-Таму» в Луцьку
Сьогодні, 10:08
Сьогодні, 10 березня, зранку у Луцьку неподалік гіпермаркету «Там-Там» трапилася автопригода за участю вантажівки.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньпост.
У Луцьку вранці 10 березня сталася дорожньо-транспортна пригода біля гіпермаркету «Там-Там».
За словами очевидців, вантажівка врізалася в електроопору.
На місці автопригоди працюють правоохоронці. Обставини ДТП з’ясовують.
