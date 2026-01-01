Контрнаступ 2026: звільнена майже вся територія Дніпропетровської області





Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу, генерал-майор Олександр Комаренко, пише



За його словами, українським захисникам залишилося допрацювати три невеликі населені пункти на Дніпропетровщині та ще два — зачистити.



Окрім того, у Генштабі заявили, що в лютому Сили оборони змогли відновити контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопили окупанти. Таке сталося вперше із 2024 року, коли відбувалася операція на Курщині.



Так, за місяць угруповання ДШВ відновило контроль над 285,6 км² на Олександрівському напрямку. А загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 км².



Нині, за словами Комаренка, ситуація на фронті залишається складною.



«Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки: тут — зосередження основних зусиль противника. Але поступово обстановку вирівнюємо завдяки нашим активним діям. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилася внаслідок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок», — сказав він.



Генерал зазначив, що під час весняної кампанії для військ рф будуть залишатися пріоритетними Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки.

