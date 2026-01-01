У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це

У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це
У Нововолинській громаді на Волині на маршрути вийшли три автомобілі, адаптовані для маломобільних людей: ветеранів, дітей з інвалідністю та людей старшого віку.

Про це пише Суспільне.

Місто отримало транспорт від німецьких партнерів, розповів міський голова Борис Карпус.

Пасажирка інклюзивного автомобіля Надія Корчемна везе свою доньку Олександру на заняття до Центру життєстійкості. Тут дівчинка відвідує психолога, реабілітолога, має соціальні заняття. У сімʼї є потреба діставатися до інклюзивно-ресурсного центру. Надія каже, що намагається максимально соціалізувати доньку.

"Бути так, як всі, незалежно від діагнозу. От я привезла її сюди в центр, можу сходити у справах десь, в лікарню там, в Совбез. Навіть просто зайнятися своїми справами", — каже вона.

У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це


Директорка міського Центру соціальних служб Юлія Янюк працює із сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю. У центрі надають послугу денного догляду, зокрема, підгрупі А. Інклюзивний автомобіль забезпечує доїзд підопічних на заняття із фахівцями. Використовуватимуть і при наданні послуги раннього втручання.

"Ця послуга надається вдома або на майданчику. Ми надаємо її й на старостинські округи. Тому ця машина дуже нам потрібна для доїзду в ці сім'ї. Команда з двох-трьох людей їде в сім'ю і безпосередньо дивиться на ситуацію, яка та відбувається, щоб покращити її для розвитку дитини й проконсультувати батьків", — пояснює Юлія Янюк.

У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це


Вадим Козаченко втратив обидві ноги три роки тому. На війні стримував наступ ворога у складі 14-ї бригади на Київщині, завершив бойовий шлях на Донеччині. Мешкає на третьому поверсі у будинку без ліфта і пандуса. Виїзд до Центру надання адмінпослуг, каже, один з небагатьох випадків, коли вирушає з дому.

Раніше, розказує дружина Світлана, доводилося діставатися автомобілями, не пристосованими для людей на кріслах колісних.

"Теж такий як мінівенчик приїжджав від супроводу ветеранів, і через багажник в той мінівенчик його завозили, так доставляли нас і в лікарню, і забирали з лікарні. То добре, що є ця служба", — ділиться досвідом Світлана Козаченко.

У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це


Головний спеціаліст відділу з питань ветеранської політики Володимир Чепа додає: нині працюють у тестовому режимі.

"Доставляємо за їхньою потребою. Автомобіль обладнаний спеціальними засобами, є пандус і багато місця, тому окрім ветерана на кріслі колісному, ще можуть їхати люди, що супроводжують", — каже Володимир Чепа.

У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це


Окрім дітей з інвалідністю та ветеранів, послугами інклюзивного автомобіля можуть скористатися старші люди. Зокрема, й підопічні терцентру, який розташований у селищі Благодатному, за 10 кілометрів від міста, зазначає директорка терцентру Вікторія Павленко.

"Послугою користуються підопічні, які перебувають у стаціонарному відділенні для постійного проживання. Також наші люди, які знаходяться на догляді вдома. Ми їх довозимо в лікарні, в банківські установи, в установи для отримання соціальних послуг.Тобто закриваємо всі їхні потреби", — каже Вікторія Павленко.

У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це


Зі слів міського голови, зараз відділи, які отримали інклюзивні авто, розв'язують питання утримання. У перспективі планують, аби цей транспорт працював у режимі соціального таксі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: соцзахист, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Контрнаступ 2026: звільнена майже вся територія Дніпропетровської області
Сьогодні, 09:20
На роковини вторгнення загинув морпіх із Волині
Сьогодні, 09:14
У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це
Сьогодні, 08:59
Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point
Сьогодні, 08:20
Борщовий набір дешевшає: що зараз відбувається з цінами на овочі та фрукти
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8