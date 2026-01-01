У Нововолинську на маршрути вийшли інклюзивні авто: що це





Про це пише



Місто отримало транспорт від німецьких партнерів, розповів міський голова Борис Карпус.



Пасажирка інклюзивного автомобіля Надія Корчемна везе свою доньку Олександру на заняття до Центру життєстійкості. Тут дівчинка відвідує психолога, реабілітолога, має соціальні заняття. У сімʼї є потреба діставатися до інклюзивно-ресурсного центру. Надія каже, що намагається максимально соціалізувати доньку.



"Бути так, як всі, незалежно від діагнозу. От я привезла її сюди в центр, можу сходити у справах десь, в лікарню там, в Совбез. Навіть просто зайнятися своїми справами", — каже вона.







Директорка міського Центру соціальних служб Юлія Янюк працює із сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю. У центрі надають послугу денного догляду, зокрема, підгрупі А. Інклюзивний автомобіль забезпечує доїзд підопічних на заняття із фахівцями. Використовуватимуть і при наданні послуги раннього втручання.



"Ця послуга надається вдома або на майданчику. Ми надаємо її й на старостинські округи. Тому ця машина дуже нам потрібна для доїзду в ці сім'ї. Команда з двох-трьох людей їде в сім'ю і безпосередньо дивиться на ситуацію, яка та відбувається, щоб покращити її для розвитку дитини й проконсультувати батьків", — пояснює Юлія Янюк.







Вадим Козаченко втратив обидві ноги три роки тому. На війні стримував наступ ворога у складі 14-ї бригади на Київщині, завершив бойовий шлях на Донеччині. Мешкає на третьому поверсі у будинку без ліфта і пандуса. Виїзд до Центру надання адмінпослуг, каже, один з небагатьох випадків, коли вирушає з дому.



Раніше, розказує дружина Світлана, доводилося діставатися автомобілями, не пристосованими для людей на кріслах колісних.



"Теж такий як мінівенчик приїжджав від супроводу ветеранів, і через багажник в той мінівенчик його завозили, так доставляли нас і в лікарню, і забирали з лікарні. То добре, що є ця служба", — ділиться досвідом Світлана Козаченко.







Головний спеціаліст відділу з питань ветеранської політики Володимир Чепа додає: нині працюють у тестовому режимі.



"Доставляємо за їхньою потребою. Автомобіль обладнаний спеціальними засобами, є пандус і багато місця, тому окрім ветерана на кріслі колісному, ще можуть їхати люди, що супроводжують", — каже Володимир Чепа.







Окрім дітей з інвалідністю та ветеранів, послугами інклюзивного автомобіля можуть скористатися старші люди. Зокрема, й підопічні терцентру, який розташований у селищі Благодатному, за 10 кілометрів від міста, зазначає директорка терцентру Вікторія Павленко.



"Послугою користуються підопічні, які перебувають у стаціонарному відділенні для постійного проживання. Також наші люди, які знаходяться на догляді вдома. Ми їх довозимо в лікарні, в банківські установи, в установи для отримання соціальних послуг.Тобто закриваємо всі їхні потреби", — каже Вікторія Павленко.







Зі слів міського голови, зараз відділи, які отримали інклюзивні авто, розв'язують питання утримання. У перспективі планують, аби цей транспорт працював у режимі соціального таксі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській громаді на Волині на маршрути вийшли три автомобілі, адаптовані для маломобільних людей: ветеранів, дітей з інвалідністю та людей старшого віку.Про це пише Суспільне Місто отримало транспорт від німецьких партнерів, розповів міський головаПасажиркаавтомобілявезе свою доньку Олександру на заняття до Центру життєстійкості. Тут дівчинка відвідує психолога, реабілітолога, має соціальні заняття. У сімʼї є потреба діставатися до інклюзивно-ресурсного центру. Надія каже, що намагається максимально соціалізувати доньку."Бути так, як всі, незалежно від діагнозу. От я привезла її сюди в центр, можу сходити у справах десь, в лікарню там, в Совбез. Навіть просто зайнятися своїми справами", — каже вона.Директорка міського Центру соціальних службпрацює із сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю. У центрі надають послугу денного догляду, зокрема, підгрупі А. Інклюзивний автомобіль забезпечує доїзд підопічних на заняття із фахівцями. Використовуватимуть і при наданні послуги раннього втручання."Ця послуга надається вдома або на майданчику. Ми надаємо її й на старостинські округи. Тому ця машина дуже нам потрібна для доїзду в ці сім'ї. Команда з двох-трьох людей їде в сім'ю і безпосередньо дивиться на ситуацію, яка та відбувається, щоб покращити її для розвитку дитини й проконсультувати батьків", — пояснює Юлія Янюк.втратив обидві ноги три роки тому. На війні стримував наступ ворога у складі 14-ї бригади на Київщині, завершив бойовий шлях на Донеччині. Мешкає на третьому поверсі у будинку без ліфта і пандуса. Виїзд до Центру надання адмінпослуг, каже, один з небагатьох випадків, коли вирушає з дому.Раніше, розказує дружина Світлана, доводилося діставатися автомобілями, не пристосованими для людей на кріслах колісних."Теж такий як мінівенчик приїжджав від супроводу ветеранів, і через багажник в той мінівенчик його завозили, так доставляли нас і в лікарню, і забирали з лікарні. То добре, що є ця служба", — ділиться досвідомГоловний спеціаліст відділу з питань ветеранської політикидодає: нині працюють у тестовому режимі."Доставляємо за їхньою потребою. Автомобіль обладнаний спеціальними засобами, є пандус і багато місця, тому окрім ветерана на кріслі колісному, ще можуть їхати люди, що супроводжують", — каже Володимир Чепа.Окрім дітей з інвалідністю та ветеранів, послугами інклюзивного автомобіля можуть скористатися старші люди. Зокрема, й підопічні терцентру, який розташований у селищі Благодатному, за 10 кілометрів від міста, зазначає директорка терцентру"Послугою користуються підопічні, які перебувають у стаціонарному відділенні для постійного проживання. Також наші люди, які знаходяться на догляді вдома. Ми їх довозимо в лікарні, в банківські установи, в установи для отримання соціальних послуг.Тобто закриваємо всі їхні потреби", — каже Вікторія Павленко.Зі слів міського голови, зараз відділи, які отримали інклюзивні авто, розв'язують питання утримання. У перспективі планують, аби цей транспорт працював у режимі соціального таксі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію