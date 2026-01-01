На роковини вторгнення загинув морпіх із Волині

У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту. Захищаючи Україну загинув житель села Озеро Олександр Бакалець.

Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.

Народився Бакалець Олександр Дмитрович 09 січня 1985 року в селі Озеро. Навчався у загальноосвітній школі в цьому селі. Професійну освіту здобув у Колківському професійно-технічному училищі за спеціальністю водій. Працював у ПРАТ «Агроконтракт». Був одружений, у шлюбі народилася донька.

Ще 30 грудня 2024 року Бакалець мобілізований до Збройних сил України та зарахований на посаду стрільця відділення морської піхоти батальйону морської піхоти. Матрос Бакалець Олександр Дмитрович загинув 24 лютого 2026 року поблизу села Юнаківка Сумської області, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України.

«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про Героя-захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів. Про чин поховання повідомимо згодом», - зазначили у муніципалітеті.


