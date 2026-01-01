Трамп провів телефонну розмову з путіним: говорили про війну в Україні та бойові дії в Ірані

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з володимиром путіним.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника президента РФ Ушакова.

Акцент у розмові путіна та Трампа був навколо Ірану, а також на темі переговорів щодо України. В розмові обговорили і тему Венесуели.

Ушаков заявив, що Трамп, "висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні".

Бесіда лідерів США та Росії тривала близько години.

До цього Трамп розмовляв із путіним телефоном наприкінці грудня 2025 року перед своєю зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським.

9 березня український лідер заявив, що чергову тристоронню зустріч між Україною, США та РФ щодо закінчення війни перенесли через американсько-ізраїльську військову операцію проти Ірану. Водночас Зеленський підкреслив, що Київ готовий до перемовин "в будь-який момент".

