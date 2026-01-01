Трамп провів телефонну розмову з путіним: говорили про війну в Україні та бойові дії в Ірані

Дональд Трамп провів телефонну розмову з володимиром путіним.



Про це повідомляє



Акцент у розмові путіна та Трампа був навколо Ірану, а також на темі переговорів щодо України. В розмові обговорили і тему Венесуели.



Ушаков заявив, що Трамп, "висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні".



Бесіда лідерів США та Росії тривала близько години.



До цього Трамп розмовляв із путіним телефоном наприкінці грудня 2025 року перед своєю зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським.



9 березня український лідер заявив, що чергову тристоронню зустріч між Україною, США та РФ щодо закінчення війни перенесли через американсько-ізраїльську військову операцію проти Ірану. Водночас Зеленський підкреслив, що Київ готовий до перемовин "в будь-який момент".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпровів телефонну розмову зПро це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника президента РФ Ушакова.Акцент у розмові путіна та Трампа був навколо Ірану, а також на темі переговорів щодо України. В розмові обговорили і тему Венесуели.Ушаков заявив, що Трамп, "висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні".Бесіда лідерів США та Росії тривала близько години.До цього Трамп розмовляв із путіним телефоном наприкінці грудня 2025 року перед своєю зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським.9 березня український лідер заявив, що чергову тристоронню зустріч між Україною, США та РФ щодо закінчення війни перенесли через американсько-ізраїльську військову операцію проти Ірану. Водночас Зеленський підкреслив, що Київ готовий до перемовин "в будь-який момент".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію