Російська шпигунка у Києві прикривалася малолітньою дитиною

Працівники СБУ затримали ще одну коригувальницю, якапо підприємствах оборонно-промислового комплексу і ТЕЦ у Києві.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб у Києві. Вона збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.Крім того, фігурантка стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, які працюють на оборонну промисловість України, передаючи їхні координати для підготовки ракетних атак.За матеріалами справи, фігурантка «маскувала» свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.Насправді, як встановило розслідування, агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак рф та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу.Як стало відомо, зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні «цілі».Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання в Оболонському районі Києва.За даними слідства, завдання ворога виконувала завербована фсб продавчиня магазину однієї з торговельних мереж. До уваги рашистів вона потрапила під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.Погодившись на обіцянку швидкого підробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб скоригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб, та змінні сім-картки.Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.