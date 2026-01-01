Духовне життя Волині та роль церкви: Тарас Шкітер зустрівся з митрополитом Епіфанієм

Тарас Шкітер зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.



Про це заступник голови ОДА повідомив у фейсбуці.



За його словами, зустріч відбулась під час робочої поїздки до Києва у резиденції митрополита при Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.



«Під час розмови говорили про ситуацію на Волині, життя громад нашої області та суспільні процеси, які сьогодні відбуваються у регіоні. Волинь має сильні духовні традиції, а церква відіграє важливу роль у житті людей та громад нашого краю», – зазначив Тарас Шкітер.



Він подякував Блаженнійшому Епіфанію за щиру розмову, мудрі слова та молитви за Волинь, Україну і наш народ.



Нагадаємо, під час перебування на Волині у січні, Його Блаженство Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України





