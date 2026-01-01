Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point

Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point
Українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS. При цьому вони будуть удвічі дешевшими.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Армія TV" заявив головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман.

Він зазначив, що FP-7 вже пройшла випробування, вона може знищувати цілі в радіусі кількох сотень кілометрів. При цьому FP-9 має бути більш далекобійною - її радіус дії становитиме 800 кілометрів, і вже йде підготовка до тестів.

Головна ідея - максимально здешевити вартість ракет, щоб виробляти їх у великих обсягах.

"Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше", - наголосив Штіллерман.

Очікується, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, як уточнюють розробники, може зайняти близько 15 хвилин.

Теги: війна, росія, зброя
